ОЗАГЛАВЬТЕ ТЕКСТ В мае зацвел чудесный яблоневый сад. Цветы его были белые, как ??блака, и свежие, как утро.Сюда слетались птицы, бабочки и пчелы. Ароматом цветов нельзя было надышаться. Птицы весь день пели свои звонкие пе...
Русский язык
ОЗАГЛАВЬТЕ ТЕКСТ В мае зацвел чудесный яблоневый сад. Цветы его были белые, как ??блака, и свежие, как утро.Сюда слетались птицы, бабочки и пчелы. Ароматом цветов нельзя было надышаться. Птицы весь день пели свои звонкие песни.Бабочки и пчелы лакомились сладким нектаром.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю подойдёт название "Яблоневый сад" или "Майский сад".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература