ОЗАГЛАВЬТЕ ТЕКСТ В мае зацвел чудесный яблоневый сад. Цветы его были белые, как ??блака, и свежие, как утро.Сюда слетались птицы, бабочки и пчелы. Ароматом цветов нельзя было надышаться. Птицы весь день пели свои звонкие пе...

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ОЗАГЛАВЬТЕ ТЕКСТ В мае зацвел чудесный яблоневый сад. Цветы его были белые, как ??блака, и свежие, как утро.Сюда слетались птицы, бабочки и пчелы. Ароматом цветов нельзя было надышаться. Птицы весь день пели свои звонкие песни.Бабочки и пчелы лакомились сладким нектаром.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю подойдёт название "Яблоневый сад" или "Майский сад".
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