Сложноподчиненные предложения из художественной литературы,с синтаксическим ра??бором.

Русский язык
Сложноподчиненные предложения из художественной литературы,с синтаксическим ра??бором.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так подойдет???? Вроде СПП
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Биография Ивана Крылова
Ответить
Литература
Какую роль сыграли сказки в жизни Обломова?
Ответить
Русский язык
Прочитай стихотворение.Выпиши из него слова пропущенными буквами.Рядом пиши проверочное слово. Скво..ь кусты мелькнула ло..ка Ря..ь..и сольнца ...
Ответить
Математика
С железнодорожной станции в 12 ч вышел скорый поезд со скорость 70 км/ч На 3 часа раньше с этой же станции был отправлен в том же направлении товар...
Ответить
Математика
Начерти прямоугольник длина которого 10дц а ширина в 5 раз меньше
Ответить