Прочитай стихотворение.Выпиши из него слова пропущенными буквами.Рядом пиши проверочное слово. Скво..ь кусты мелькнула ло..ка Ря..ь..и сольнца острый блес.. Дро..ь вальков под гулкий плес.. Пру.. синеет круглой ча..кой Ивы...

Русский язык
Прочитай стихотворение.Выпиши из него слова пропущенными буквами.Рядом пиши проверочное слово. Скво..ь кусты мелькнула ло..ка Ря..ь..и сольнца острый блес.. Дро..ь вальков под гулкий плес.. Пру.. синеет круглой ча..кой Ивы клонятся к воде.. На плоту лежат руба..ки,
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сквозь наверно дробь рубашки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С железнодорожной станции в 12 ч вышел скорый поезд со скорость 70 км/ч На 3 часа раньше с этой же станции был отправлен в том же направлении товар...
Ответить
Математика
Начерти прямоугольник длина которого 10дц а ширина в 5 раз меньше
Ответить
Математика
Найдите две дроби каждое из которыхбольше 7 8 и меньле 8 9
Ответить
Биология
Яка назва природного антибіотика що є у слині людини
Ответить
Математика
Запишите число 15 целых 12/7 так, чтобы его дробная часть была правильной дробью
Ответить