Прочитай стихотворение.Выпиши из него слова пропущенными буквами.Рядом пиши проверочное слово. Скво..ь кусты мелькнула ло..ка Ря..ь..и сольнца острый блес.. Дро..ь вальков под гулкий плес.. Пру.. синеет круглой ча..кой Ивы...

Русский язык

Прочитай стихотворение.Выпиши из него слова пропущенными буквами.Рядом пиши проверочное слово. Скво..ь кусты мелькнула ло..ка Ря..ь..и сольнца острый блес.. Дро..ь вальков под гулкий плес.. Пру.. синеет круглой ча..кой Ивы клонятся к воде.. На плоту лежат руба..ки,

Автор: Гость