Ожет антоним синоним антоним прошу
Қазақ тiлi
Ожет антоним синоним антоним прошу
Ответ(ы):
Гость:
Өжет-антонимі- әлсіз,қорқақ,ебі жоқ. Синонимі- өжет-мықты,өткір,епті,батыр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Олжас и Дима нарубят дрова на зиму за 10 дней, Дима и Антон за 15 дней, Олжас и Антон з?? 18 дней. За сколько дней нарубят дрова Дима? Олжас?Антон?
Математика
Алгебра
На рисунке изображен колодец с журавлёв. Короткое плечо имеет длину 1 м, а другое п??ечо - 4м. На сколько метров опустится конец длинного плеча ког...