Памятник Петру | Медный всадник находится на территории Московского Кремля Верно ли это высказывание? Если нет , то укажи место и город . Дай полный ответ.

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Памятник Петру | Медный всадник находится на территории Московского Кремля Верно ли это высказывание? Если нет , то укажи место и город . Дай полный ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. Находится в Санкт-Петербурге.памятник  Петру I на  Сенатской площади в  Санкт-Петербурге.
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