Памятник Петру | Медный всадник находится на территории Московского Кремля Верно ли это высказывание? Если нет , то укажи место и город . Дай полный ответ.

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Памятник Петру | Медный всадник находится на территории Московского Кремля Верно ли это высказывание? Если нет , то укажи место и город . Дай полный ответ.

Автор: Гость