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Памигите вставить слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)PICK it UP 3)recucle 4)waste 5)clean up 6)pollute 7)cut down
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