Памогите срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Несколько приятелей при встрече объменялись рукопожа??иями. Только Петя Веселов был так рад встрече, что дважды пожал руку некотарым из своих приятелей(но не всем). Всего было b рукопожатий ...

Математика

Памогите срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Несколько приятелей при встрече объменялись рукопожа??иями. Только Петя Веселов был так рад встрече, что дважды пожал руку некотарым из своих приятелей(но не всем). Всего было b рукопожатий . Скольким приятелем Петя пожал руку дважды ? Решите задачу если b= 19

Автор: Гость