Памогите срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Несколько приятелей при встрече объменялись рукопожа??иями. Только Петя Веселов был так рад встрече, что дважды пожал руку некотарым из своих приятелей(но не всем). Всего было b рукопожатий ...

Математика
Памогите срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Несколько приятелей при встрече объменялись рукопожа??иями. Только Петя Веселов был так рад встрече, что дважды пожал руку некотарым из своих приятелей(но не всем). Всего было b рукопожатий . Скольким приятелем Петя пожал руку дважды ? Решите задачу если b= 19
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