Папа еж и мама ежика принесли из леса яблоки. мама ежика принесла 3 яблока а, папа е?? на 5 яблок больше. единое решил так3+5/8. выбрать вопрос кзадачи. сколько всего яблок принесли родители? сколько яблок принесла мама? скольк...

Русский язык
Папа еж и мама ежика принесли из леса яблоки. мама ежика принесла 3 яблока а, папа е?? на 5 яблок больше. единое решил так3+5/8. выбрать вопрос кзадачи. сколько всего яблок принесли родители? сколько яблок принесла мама? сколько принес папа? на сколько больше яблок принес папа чем мама?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 12 2. 3 3. 8 4. 5 Вот так вот
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определить массу молекулы Zn2O3
Ответить
Математика
Илья муромец,Алеша Попович иДобрыня Никитич совершили 10 подвигов.Больше всех сов??ршил подвигов Илья муромец,а меньше Алёша Попович,Сколько подвиг...
Ответить
Математика
1,32÷24 с пояснением заранее спасибо
Ответить
Математика
Сумма двух чисел равна 110, а их разность 10. Найти эти числа.
Ответить
Математика
Найди значения выражения 53-9:9+4*4. 9:1+8:1+7:1. (28+32):1-6:6.
Ответить