Папа еж и мама ежика принесли из леса яблоки. мама ежика принесла 3 яблока а, папа е?? на 5 яблок больше. единое решил так3+5/8. выбрать вопрос кзадачи. сколько всего яблок принесли родители? сколько яблок принесла мама? скольк...

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Папа еж и мама ежика принесли из леса яблоки. мама ежика принесла 3 яблока а, папа е?? на 5 яблок больше. единое решил так3+5/8. выбрать вопрос кзадачи. сколько всего яблок принесли родители? сколько яблок принесла мама? сколько принес папа? на сколько больше яблок принес папа чем мама?

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