Папка дешевле портфеля в 5 раз поэтому за него заплатили на 2204 тенге меньше чем за ??отертфели какова цена папки?
Математика
Папка дешевле портфеля в 5 раз поэтому за него заплатили на 2204 тенге меньше чем за ??отертфели какова цена папки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть папка стоит х тогда портфель стоит 5х 5х-х=2204 4х=2204 х=2204:4 х=551
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