Папка дешевле портфеля в 5 раз поэтому за него заплатили на 2204 тенге меньше чем за ??отертфели какова цена папки?

Математика

Папка дешевле портфеля в 5 раз поэтому за него заплатили на 2204 тенге меньше чем за ??отертфели какова цена папки?

Автор: Гость