Пара элементов,обладающая наиболее сходными химическими свойствами-это: а) Mg и AI б)Ca и Zn в)S и Se г)Si и Ti. Напишите формулы высших оксидов и гидрооксидов этих элементов,назовите их и укажите их свойства
Химия
Пара элементов,обладающая наиболее сходными химическими свойствами-это: а) Mg и AI б)Ca и Zn в)S и Se г)Si и Ti. Напишите формулы высших оксидов и гидрооксидов этих элементов,назовите их и укажите их свойства
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Гость:
Легкотня братан ты чё?
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