В хозяйстве 20 кур и кроликов всего у них 52 ноги сколько кур и сколько кроликов в хо??яйстве ? помогите пж
Алгебра
В хозяйстве 20 кур и кроликов всего у них 52 ноги сколько кур и сколько кроликов в хо??яйстве ? помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кур - Х. Кроликов - (20-Х). У кур по 2 ноги, у кроликов - по 4 ноги. 2х ног у кур, 4(20-Х) ног у кроликов. Составим уравнение: 2х+4(20-Х)=52. 2х+80-4х=52. -2х=-28. Х=14 кур было. 20-Х=20-14=6 кроликов было Ответ: 14 кур, 6 кроликов
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