В хозяйстве 20 кур и кроликов всего у них 52 ноги сколько кур и сколько кроликов в хо??яйстве ? помогите пж

Алгебра

В хозяйстве 20 кур и кроликов всего у них 52 ноги сколько кур и сколько кроликов в хо??яйстве ? помогите пж

Автор: Гость