Срочно !!!!!!! Ну помогите До 188
Русский язык
Срочно !!!!!!! Ну помогите До 188
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Род. падеж, мн. число - круча - а род. падеж, мн. число - роща - а род. падеж, мн. число - стол - нулевое род. падеж, мн.число - окно - о род. падеж, мн. число - тень - нулевое
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