Рассмотри произведения каждой строки. 453*21 452*2 453*1 453*20. 325*34 325*4 325*3 325*30 212*15 212*5 212*1 212*10 Какие из них помогут найти значения первого произведения каждой строки? Нет ли среди помощников "лишних" вы...

Математика

Рассмотри произведения каждой строки. 453*21 452*2 453*1 453*20. 325*34 325*4 325*3 325*30 212*15 212*5 212*1 212*10 Какие из них помогут найти значения первого произведения каждой строки? Нет ли среди помощников "лишних" выражений? Если естьь, трепетно? Почему ты их считаешь "лишними'? Найди значения произведений, которые помогут найти значения вырожений:164*23 ,805*53 ,1.423*21

Автор: Гость