Созвездие близнецы сообщение

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Созвездие Близнецы относится к древнейшим созвездиям, которые вошли в монографию Клавдия Птолемея "Альмагест" во II веке нашей эры. Всего таковых насчитывалось 48, а 12 из них считались зодиакальными. Они располагались на эклиптике. Именно по ней Солнце совершало свой ежегодный обход небесной сферы. Так полагали древние греки. В наше время мало что изменилось: астрономы очень консервативны и с огромным уважением относятся к древним традициям. Только созвездий стало 88 вместо 48.Рассматриваемое созвездие является зодиакальным. Солнце "проходит через него" с 20 июня по 20 июля. Находится это скопление звёзд в Северном полушарии небесной сферы между Раком на востоке и Тельцом на западе. На севере располагаются Возничий с Рысью, а на юге устроились Единорог и Малый пёс. Компания вполне приличная и интеллигентная. Так что волноваться за близнецов не стоит.