Поясните какие знания о клетке и почему необходимы в повседневной жизни
Биология
Поясните какие знания о клетке и почему необходимы в повседневной жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знания о строении клетки в повседневной жизни нужны для того, чтобы лучше шло развитие медицины, например, для лечения различных генетических заболеваний и т. д. Да и просто для саморазвития.
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