Определите лексические значение слова голова в выражениях: болит голова;стадо в сто голов;идти в голове колонны;городской голова. Можете использовать любой из двух способов определения значения слова. Помогите,пожалуйста!!

Русский язык

Определите лексические значение слова голова в выражениях: болит голова;стадо в сто голов;идти в голове колонны;городской голова. Можете использовать любой из двух способов определения значения слова. Помогите,пожалуйста!!

Автор: Гость