Определите лексические значение слова голова в выражениях: болит голова;стадо в сто голов;идти в голове колонны;городской голова. Можете использовать любой из двух способов определения значения слова. Помогите,пожалуйста!!
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Определите лексические значение слова голова в выражениях: болит голова;стадо в сто голов;идти в голове колонны;городской голова. Можете использовать любой из двух способов определения значения слова. Помогите,пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) часть тела 2) количество ската 3) начале 4)главный в городе
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