Привет! Напишите пожалуйста сочинение 7-10 предложений на тему Мой друг Интеллиген??) Помогите Пожалуйста!)

Гость: Гость:

Мой друг очень интеллигентный человек. Он всегда спокоен и сдержан в плане общения и употребления нецензурной брани. Когда мне нужна помощь в каком-либо деле, мой друг всегда поможет и выслушает меня. Если вдруг я попаду в переделку, то он будет тут как тут, чтобы помочь мне и увести от опасности. Интеллигентен он и в школе. Всегда приходит вовремя, в школьной одежде, и с отлично выполненным домашним заданием. Поэтому я очень дорожу им, и готов дружить с ним до самого конца.