Что такое личность,индивидуальность.(6 класс)
Обществознание
Что такое личность,индивидуальность.(6 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Личность- присущая индивиду совокупность свойств составляющих его индивидуальность. индивидуальность- это то что отличает человека от других, делает его неповторимым
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