В мае часто случаются заморозки которые в народе связывают с цветком которые расцветают в мае,

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В мае часто случаются заморозки которые в народе связывают с цветком которые расцветают в мае,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черемуха.......................................
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