У кого из героев сказки "Иван-царевич и серый волк" слово не расходится с делом , на??ти подтверждение в тексте

Гость: Гость:

Вариантов много 1.Жил-был;и стали они жить-поживать да горя незнать. 2.В некотором царстве, в некотором государстве;так что один без другого единой минуты пробыть не могли. 3.Жил в некотором царстве;в бумагах серого волка нашли записки обо всем и составили этот рассказ. 4.Давным давно в некотором царстве;составили правдивый наш рассказ 5.В некотором царстве за тридевять земель , жил -был;сказка-ложь да в ней намек, добрым молодцам урок .Устроили они пир на весь мир .И я там был, и мед там пил.