Помогите решить. С подробным ответом. Спасибо.

Гость: Гость:

В течение первых 4 секунд тело двигалось прямолинейно и равномерно. В следующие 4 секунды скорость тела увеличилась на 10 м/с. Найдем путь, пройденный телом за первые 6 секунд. Он состоит из 2 отрезков - на одном тело двигалось со скоростью 5 м/с, на другом - 15 м/с. Первый участок занял 4 с, второй - 2 с. Ищем площади прямокгольников: 5*4=20=1 участок; 15*2=30=2 участок. Складываем и получаем 20+30=50 м.