5 класс Почему эту запись трудно понять с первого прочтения? Спишите,обозначая г??аницы предложений знаками препинания. См..ркалось на закате догорала заря за лесом её не было видно, но всюду чувствовалась борьба света с тьм...
Русский язык
5 класс Почему эту запись трудно понять с первого прочтения? Спишите,обозначая г??аницы предложений знаками препинания. См..ркалось на закате догорала заря за лесом её не было видно, но всюду чувствовалась борьба света с тьмою н..чные тени успели прокрасться в лес и з..кутали в сумра.. высокие кроны д..ревьев между в.твями д..ревьев в..днелись звезды и острые рога полумесяца. Светало костер догорал над р..кою повис густой туман сквозь него неясно были видны горы весёлые голоса,шутки,смех разносились далеко по долине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так Смеркалось на закате. Догорала заря за лесом. Её не было видно, но всюду чувствовалась борьба света с тьмою. Ночные тени (тени - подлежащее - одна черта) успели (успели - первое сказуемое, ведь это составное предложение) прокрасться в лес и закутали (закутали - второе сказуемое) в сумрак высокие кроны деревьев. Между ветвями виднелись (виднелись - две черты - сказуемое) звёзды (первое подлежащее) и острые рога полумесяца (рога полумесяца - второе подлежащее). Светало. Костёр догорал над рекою. Повис густой туман, сквозь него неясно были видны горы, весёлые голоса. Шутки,смех разносились далеко по долине.
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