5 класс Почему эту запись трудно понять с первого прочтения? Спишите,обозначая г??аницы предложений знаками препинания. См..ркалось на закате догорала заря за лесом её не было видно, но всюду чувствовалась борьба света с тьм...

Гость: Гость:

Вот так Смеркалось на закате. Догорала заря за лесом. Её не было видно, но всюду чувствовалась борьба света с тьмою. Ночные тени (тени - подлежащее - одна черта) успели (успели - первое сказуемое, ведь это составное предложение) прокрасться в лес и закутали (закутали - второе сказуемое) в сумрак высокие кроны деревьев. Между ветвями виднелись (виднелись - две черты - сказуемое) звёзды (первое подлежащее) и острые рога полумесяца (рога полумесяца - второе подлежащее). Светало. Костёр догорал над рекою. Повис густой туман, сквозь него неясно были видны горы, весёлые голоса. Шутки,смех разносились далеко по долине.