.помогите!срочно! Предложения записывать через строчку!

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Первая пирамида появилась давно. (Главные - пирамида появилась) Она служила гробницей фараона. ( Главные - она служила) Строительство пирамиды - трудоёмкая работа. (Главные - строительство, работа) На деревянных тележках египетские строители доставляли гигантские камни. ( Гл. строители доставляли) Пирамида постепенно росла (Гл. Пирамида росла) На самом верху рабочие укладывали замыкающий камень. (Гл. рабочие укладывали) Грани пирамиды покрывались белыми пятнами. (Гл. пирамиды покрывались) Они изготовлялись из известняка. (Гл. они изготовлялись)