Пара лошадей пробежала 20 км сколько километров пробежала каждая лошадь
Математика
Пара лошадей пробежала 20 км сколько километров пробежала каждая лошадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: здесь задача на эрудицию( сообразительность) так как пара лошадей пробежала 20 км значит каждая лошадь бежала 20 км
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