Выдели предложение с причастным оборотами. Подчеркни причастные обороты . а) посл?? ужина никола выбрался из палатки , и пораженный , остановился . б) небольшой домик, выкрашенный розовой краской , стоял посреди сада. В) из не ...

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Выдели предложение с причастным оборотами. Подчеркни причастные обороты . а) посл?? ужина никола выбрался из палатки , и пораженный , остановился . б) небольшой домик, выкрашенный розовой краской , стоял посреди сада. В) из не давно проснувшихся долин веяло душистой свежестью .г) он выгледил испуганно . Д) очень молчаливый , он производил странное впечатление .е) вскочив от неожиданности , мы долго не могли прийти в себя. Ж) покрытая первыми весенними цветами лужайка произвела на нас особое впечатление
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небольшой домик, \выкрашенный розовой краской\ , стоял посреди сада. В) Из\ недавно проснувшихся \долин веяло душистой свежестью .  Ж) Покрытая первыми весенними цветами \   лужайка произвела на нас особое впечатление
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