Мое понимание менеджмента

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Термин «менеджмент» происходит от английского «management», что буквально переводится "руководство, управление". Существует несколько понятий менеджмента: Менеджмент – это, прежде всего наука. Это целая система знаний, которая представляет собой теоретическую и практическую базу в управлении какими-либо ресурсами. Менеджмент – это и сам процесс управления, который осуществляется посредством выполнения следующих функций: планирование, организация, координирование, мотивация, контроль и анализ. Менеджмент – это искусство управления. Помимо научных знаний, для управления нужен талант и умение применять эти знания, наука дает знания и практикум по управлению, ну а в конкретной ситуации нужно чувствовать, как действовать. Кроме того под менеджментом понимают управленческий аппарат, то есть совокупность всех подразделений управленческого персонала. В соответствии со всеми этими понятиями, менеджер – это профессиональный управленец, который обладает специальными знаниями, навыками, и в идеале, талантом и собственным стилем управления. Различают три уровня управленцев: менеджеры высшего звена, среднего звена и низового звена.