Параллельные прямые пересечены секущей. Разность односторонних углов равна 40 градусов. Чему равны эти углы?

Математика
Параллельные прямые пересечены секущей. Разность односторонних углов равна 40 градусов. Чему равны эти углы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Угл 1-угл 2=40 градус угл 1+угл 2=180 градус угл 1=110 градус угл 2=70  градус
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Расположи предложения так чтобы получился текст
Ответить
Русский язык
Обозначить орфограммы в словах и подчеркнуть опасные места хлебушек,хлебница,буханка,ржаной,мягкий,пекарня,из пшеницы,пшеничный,лепешка,замесить,ис...
Ответить
Русский язык
Сочинение рассуждение каким должен быть хороший учитель
Ответить
Химия
Каково влияние хлора на нагретый и холодный едкий калий? Определите степень окисления хлора в веществах, образовавшихся в результате реакций.
Ответить
Английский язык
Составьте по 2 предложения с must, have to, had to ,will have to
Ответить