Параллельные прямые пересечены секущей. Разность односторонних углов равна 40 градусов. Чему равны эти углы?
Математика
Параллельные прямые пересечены секущей. Разность односторонних углов равна 40 градусов. Чему равны эти углы?
Ответ(ы):
Гость:
Угл 1-угл 2=40 градус угл 1+угл 2=180 градус угл 1=110 градус угл 2=70 градус
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