Параллелограмм,периметр которого равен 28 см,разделён диагоналями на 4 треугольни??а. Разность периметров двух треугольников равна 2 см. Найдите стороны параллелограмма. Прошу объясните! Заранее спасибо!

Гость: Гость:

Сначала. Что такое параллелограмма? Это четырех угольник, у которого все его стороны попарно равны и параллельны, а диагонали точкой пересечения делятся пополам... Значит - чтобы найти все его стороны, нужно узнать всего лишь две его смежные стороны. Возьмем одну сторону, которая меньше своей смежной, она будет х... Значит его смежная будет равна х+2 (Из условия,*совет - всегда, прежде чем начинать решать задачу, нарисуйте рисунок, вам сразу будет легче решить ее* продолжим, из условия - написано что периметр треугольника, например АОД, больше периметра треугольника АОВ на 2... То есть одна сторона больше одной из других на 2, по свойству параллелограмма, указанного выше) Составляем и решаем уравнение : х + х + х + 2 + х + 2 = 28 4х=28-2-2 4х=24 х=24:4 х=6 - это боковая сторона х+2(ее смежная сторона) = 6+2=8 Вот и все, их параллельные прямые будут им равны... Надеюсь я помог объяснить)