3-(x+4 1/5)=2/25 Надо решить уравненте по этапно.Помогите пожалуйста.
Математика
3-(x+4 1/5)=2/25 Надо решить уравненте по этапно.Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-(х+4,2)=0,08 3-х-4,2=0,08 -х=-3+4,2+0,08 -х=1,28 х=-1,28 неправильно поняла 2/25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Впишите в клеточки слова-названия четырех значимых частей слова. На свободных строках запишите эти названия в порядке их расположения в слове
Алгебра
Пожалуйста, очень надо решите))) Найдите все пары натуральных чисел, удовлетворяющие сравнению xy=11
Химия