3-(x+4 1/5)=2/25 Надо решить уравненте по этапно.Помогите пожалуйста.

Математика
3-(x+4 1/5)=2/25 Надо решить уравненте по этапно.Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-(х+4,2)=0,08 3-х-4,2=0,08 -х=-3+4,2+0,08 -х=1,28 х=-1,28 неправильно поняла 2/25
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