Синтаксический разбор предложения этот день запомнился надолго
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Синтаксический разбор предложения этот день запомнился надолго
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
День подлежащее, запомнился- сказуемое,этот- определение,надолго-обстоятельство
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