Срочно нужен код на паскале. Чему будет равно значение переменной S, после работы программы, представленной в виде блок-схемы, где div - оператор целочисленного деления? S:=1024 i:=1 to 10 s:=s div 2 S Заранее спасибо!!! :)
Информатика
Срочно нужен код на паскале. Чему будет равно значение переменной S, после работы программы, представленной в виде блок-схемы, где div - оператор целочисленного деления? S:=1024 i:=1 to 10 s:=s div 2 S Заранее спасибо!!! :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var s, i: integer; begin s := 1024; for i := 1 to 10 do s := s div 2; Println(s); end. Вывод 1
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