Срочно нужен код на паскале. Чему будет равно значение переменной S, после работы программы, представленной в виде блок-схемы, где div - оператор целочисленного деления? S:=1024 i:=1 to 10 s:=s div 2 S Заранее спасибо!!! :)

Информатика

Срочно нужен код на паскале. Чему будет равно значение переменной S, после работы программы, представленной в виде блок-схемы, где div - оператор целочисленного деления? S:=1024 i:=1 to 10 s:=s div 2 S Заранее спасибо!!! :)

Автор: Гость