Срочно нужен код на паскале. Чему будет равно значение переменной S, после работы программы, представленной в виде блок-схемы, где div - оператор целочисленного деления? S:=1024 i:=1 to 10 s:=s div 2 S Заранее спасибо!!! :)

Информатика
Срочно нужен код на паскале. Чему будет равно значение переменной S, после работы программы, представленной в виде блок-схемы, где div - оператор целочисленного деления? S:=1024 i:=1 to 10 s:=s div 2 S Заранее спасибо!!! :)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var     s, i: integer; begin     s := 1024;     for i := 1 to 10 do         s := s div 2;          Println(s); end. Вывод 1
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