Сеільки мяких звуків в слові людяні , манюсінький, ямпіль
Українська мова
Сеільки мяких звуків в слові людяні , манюсінький, ямпіль
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Первое 3, второе 3, третье 2.
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