Попробуй самостоятельно построить из слов приложения. Какой порядок слов вы бреш??? Будешь ли для связи слов изменять их формы, использовать предлоги?

Русский язык
Попробуй самостоятельно построить из слов приложения. Какой порядок слов вы бреш??? Будешь ли для связи слов изменять их формы, использовать предлоги?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня выпал красивый снег. Да, я буду менять формы слов, или получится несвязанное предложение. Предлоги не во всех предложениях нужны, но в некоторых без них не обойтись
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