Русский язык номер141 помогите

Русский язык
Русский язык номер141 помогите
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Автор: Гость
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Гость:
Касаться земли, косматый лев, космический аппарат, запирать на замок, вымирающий вид, замерли на мгновение, примерять платье, примирять друзей, заколоть волосы, неизвестные меры, газовая горелка, вкусная горбушка, закаляться по утрам, опереться на друзей, опираться на палку, пирует в честь победы, трудное изложение, собираться на площади, отворил дверь, отварил грибы.
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