Помогите пожалуйста, нужно представить что твой отец на войне и написать ему пись??о

Гость: Гость:

Привет папа. Пишет тебе сын(дочь) твой(я).Я скучаю по тебе, и очень беспокоюсь. Я сильно хочу чтобы ты хоть как-то попробовал прийти домой. Я дома один(на), мама на фронте, помогает раненым. Я для тебя хлеба с водой оставил. Если письмо дойдёт до тебя тогда ответь мне пожалуйста! (если честно, то не совсем получилось)