Напишите короткое сочинение об одном из дне жизни земледельца древнего Египта (30-40 слов)

Гость: Гость:

В Древнем Египте жизнь была трудной.Там люди жили немного меньше чем современный человек потому , что там люди очень сильно трудились день от о дня.Земледельцы каждый день вставали в 5.00 утра.Они шли на работу собирать пшеницу для того, что-бы покормить себя и семью.Если это-Суббота то к 6 до 17.00 человек должно принести пожертвования фараону для того ,что бы фараон отдал жертву ( то есть пшеницу) покровителю всех Егептян бору РА. После тяжелого дня в 18.00 он возвращается домой и подкармливает семью. Все хватит или продолжить