Напишите короткое сочинение об одном из дне жизни земледельца древнего Египта (30-40 слов)
История
Напишите короткое сочинение об одном из дне жизни земледельца древнего Египта (30-40 слов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Древнем Египте жизнь была трудной.Там люди жили немного меньше чем современный человек потому , что там люди очень сильно трудились день от о дня.Земледельцы каждый день вставали в 5.00 утра.Они шли на работу собирать пшеницу для того, что-бы покормить себя и семью.Если это-Суббота то к 6 до 17.00 человек должно принести пожертвования фараону для того ,что бы фараон отдал жертву ( то есть пшеницу) покровителю всех Егептян бору РА. После тяжелого дня в 18.00 он возвращается домой и подкармливает семью. Все хватит или продолжить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У дрозофилы гены окраски тела и строения крыльев локализованы в одной из шести ау??осом. Самку с серым телом и нормальными крыльями скрестили с чор...
Математика
Посажено 600 семян кукурузы. Вероятность прорастания каждого семени равна 0,9. Найти вероятность того, что взойдет: а) ровно 550 семян; б) больше 5...
Русский язык
Қазақ тiлi
Қазақ тiлi