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Инерция в квартире. Примери
Физика
Инерция в квартире. Примери
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Гость:
Дверь толкнул, она продолжает движение по инерции
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