За подробный и правильный ответ - 30 баллов! Предложение "Дело, само по себе простое и ясное, из-за канцелярской волокиты обращалось в сложное и запутанное: Суворову приходилось по ходить нескольку раз в одно и то же место, д...

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За подробный и правильный ответ - 30 баллов! Предложение "Дело, само по себе простое и ясное, из-за канцелярской волокиты обращалось в сложное и запутанное: Суворову приходилось по ходить нескольку раз в одно и то же место, доказывать очевидное и несомненное". 1. ЧЕМ ТУТ ЯВЛЯЕТСЯ "САМО ПО СЕБЕ ПРОСТОЕ И ЯСНОЕ"? 2. ЧЕМ ЯВЛЯЮТСЯ СЛОВА "В СЛОЖНОЕ И ЗАПУТАННОЕ" (ЧЛ.ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАКОЙ) ?

Автор: Гость