За подробный и правильный ответ - 30 баллов! Предложение "Дело, само по себе простое и ясное, из-за канцелярской волокиты обращалось в сложное и запутанное: Суворову приходилось по ходить нескольку раз в одно и то же место, д...

Русский язык
За подробный и правильный ответ - 30 баллов! Предложение "Дело, само по себе простое и ясное, из-за канцелярской волокиты обращалось в сложное и запутанное: Суворову приходилось по ходить нескольку раз в одно и то же место, доказывать очевидное и несомненное". 1. ЧЕМ ТУТ ЯВЛЯЕТСЯ "САМО ПО СЕБЕ ПРОСТОЕ И ЯСНОЕ"? 2. ЧЕМ ЯВЛЯЮТСЯ СЛОВА "В СЛОЖНОЕ И ЗАПУТАННОЕ" (ЧЛ.ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАКОЙ) ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дело какое? само по себе простое и ясное - обособленное определение; доказывать что? очевидное и несомненное - дополнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Read and correct the text about your house сделайте сообщение о своей квартире
Ответить
Геометрия
Вычисли площадь ромба, если его сторона равна 10 дм, а проведённая к ней высота равна 7 дм.
Ответить
Химия
Назови химические элементы из главных подгрупп а) 1,2,3 групп б) 6,7 групп
Ответить
Технология
Подскажите, пожалуйста! Причина плохого брожения теста.
Ответить
Русский язык
Русский язык номер141 помогите
Ответить