Пусть А- множество всех летающих существ, B-множество птиц, C-множество насекомых. Запишите два элемента, которые: A)принадлежат множеству А и не принадлежат множеству B; Б)принадлежат множеству B и не принадлежат множеству А...

Математика

Пусть А- множество всех летающих существ, B-множество птиц, C-множество насекомых. Запишите два элемента, которые: A)принадлежат множеству А и не принадлежат множеству B; Б)принадлежат множеству B и не принадлежат множеству А; В)принадлежат множеству А и не принадлежат множеству C; Г)принадлежат множеству C и не принадлежат множеству А.

Автор: Гость