Пусть А- множество всех летающих существ, B-множество птиц, C-множество насекомых. Запишите два элемента, которые: A)принадлежат множеству А и не принадлежат множеству B; Б)принадлежат множеству B и не принадлежат множеству А...
Математика
Пусть А- множество всех летающих существ, B-множество птиц, C-множество насекомых. Запишите два элемента, которые: A)принадлежат множеству А и не принадлежат множеству B; Б)принадлежат множеству B и не принадлежат множеству А; В)принадлежат множеству А и не принадлежат множеству C; Г)принадлежат множеству C и не принадлежат множеству А.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А- муха, оса. Б- курица, пингвин. В- летучая белка. Г- муравей, паук.
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