ТЕМА; умножение дробей 1)Найдите объём куба ребро которого равно 4/7 см 2Стороны прямоугольника равны 5/13 м 39/40 м. Найдите площадь прямоугольника.

Гость: Гость:

1) Число большое получается. Чтобы найти объем нужно длину*ширину*высоту. У куба все ребра равны. Значит 4/7*4/7*4/7. перемножаем числитель: 4*4*4=64. Перемножаем знаменатель:7*7*7=343. Получается 64/343. Сократить вроде ничего не получается, значит это и есть ответ. 2) Площадь прямоугольника равна произведению сторон. 5/13*39/40. 13 и 39 сокращаются, 5 и 40 сокращаются. Получается: 1/1*3/8=3/8