В каких словах неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? согнутый,начала (петь), сливовый, цепочка
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В каких словах неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? согнутый,начала (петь), сливовый, цепочка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СОгнутый, началА, слИвовый, цепОчка.
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