C6H10 - дать название данному веществу и составить формулы двух ближайших гологенов
Химия
C6H10 - дать название данному веществу и составить формулы двух ближайших гологенов
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Гексин ..................
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