Какие буквы нужно в текст "про львенка, который жил в те......изоре, разводил в саду к.....ер и .....кои, ходил в гости с ста... льву .....ару.

Литература

Какие буквы нужно в текст "про львенка, который жил в те......изоре, разводил в саду к.....ер и .....кои, ходил в гости с ста... льву .....ару.

Автор: Гость