Какие буквы нужно в текст "про львенка, который жил в те......изоре, разводил в саду к.....ер и .....кои, ходил в гости с ста... льву .....ару.

Литература
Какие буквы нужно в текст "про львенка, который жил в те......изоре, разводил в саду к.....ер и .....кои, ходил в гости с ста... льву .....ару.
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Гость:
Жил в телевизоре (Скинь фото
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