Помогите с номерлм 10 11 12 ашьквтшктвтугшкоктмошуоаоещ3ьоаоеоаопт3оцлпо

Математика
Помогите с номерлм 10 11 12 ашьквтшктвтугшкоктмошуоаоещ3ьоаоеоаопт3оцлпо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
номер 10. 1). 12*4=48 - Периметр кв. и прем. 2). 48 : 2 - 10 = 14см. - сторона Прем. вариант г) номер 11 вариант в) номер 12 вариант б)
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