Помогите Пожалуйста срочно нужна ваша помощь прощу упражнение 157

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Помогите Пожалуйста срочно нужна ваша помощь прощу упражнение 157
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1. 1    2. 3    3. 6    4. 4    5. 2   6. 5   7. 8   8. 7    9. 11   10. 9   11. 12  12 .10
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