Пароход проплыл по течению реки 68,6 километров за 2 часа а против течения реки за то же время расстояние на 10 километров меньше Какова собственная скорость парохода? Какова скорость течения реки?
Математика
Пароход проплыл по течению реки 68,6 километров за 2 часа а против течения реки за то же время расстояние на 10 километров меньше Какова собственная скорость парохода? Какова скорость течения реки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68,6:2=34,3 км в час скорость по течению 68,6-10=58,6 км против течения 58,6:2=29,3 км в час против течения (34,3-29,3):2=5:2=2,5 км в час скорость течения 29,3+2,5=31,8 км собственная скорость парохода
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