Пароход проплыл по течению реки 68,6 километров за 2 часа а против течения реки за то же время расстояние на 10 километров меньше Какова собственная скорость парохода? Какова скорость течения реки?

Математика

Пароход проплыл по течению реки 68,6 километров за 2 часа а против течения реки за то же время расстояние на 10 километров меньше Какова собственная скорость парохода? Какова скорость течения реки?

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