Пассажир поезда, идущего со скоростью 50 км/ч, заметил, что встречный поезд шёл мимо него в течении 10 секунд. Определите длину встреч. поезда если его скорость - 58 км/ч

Математика

Пассажир поезда, идущего со скоростью 50 км/ч, заметил, что встречный поезд шёл мимо него в течении 10 секунд. Определите длину встреч. поезда если его скорость - 58 км/ч

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