Пассажир поезда, идущего со скоростью 50 км/ч, заметил, что встречный поезд шёл мимо него в течении 10 секунд. Определите длину встреч. поезда если его скорость - 58 км/ч

Математика
Пассажир поезда, идущего со скоростью 50 км/ч, заметил, что встречный поезд шёл мимо него в течении 10 секунд. Определите длину встреч. поезда если его скорость - 58 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пассажиру будет казаться что его поезд едет со скоростью 50+58=108км/ч Переведем в км/с 108/60=1,8км/мин 1,8/60=0,03км/с Найдем длину встречного поезда 0,03*10=0,3км Переведем в метры 300м
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