Past simpl помогитееее пожжжжалуйста я слушал музыку вчера ( вопросительн.,отрицат.,у??вержден.) мы купили новую машину месяц назад ( вопросительн.,отрицат.,утвержден.) она была в школе ( вопросительн.,отрицат.,утвержден.) ...
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Past simpl помогитееее пожжжжалуйста я слушал музыку вчера ( вопросительн.,отрицат.,у??вержден.) мы купили новую машину месяц назад ( вопросительн.,отрицат.,утвержден.) она была в школе ( вопросительн.,отрицат.,утвержден.) \спасибо заран.
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