Выполни умножение и проверь делением 4301*56 столбиком

Математика
Выполни умножение и проверь делением 4301*56 столбиком
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
     4301    *    56    -----------     25806 +21505 -------------   240856 240856:56=4301
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Отец даёт денег своим детям. Старшему-половину всего и 1 р. среднему-половину остатка и ещё 1 р. младшему-половину остатка и последние 3 р. Сколько...
Ответить
Русский язык
Рассказ на тему берегите природу! плиз!!!!!
Ответить
Математика
Два самолёта вылетели с аэродрома в одно и тоже время в противоположных направлениях.через 10 мин полёта расстояние между ними стало 270 км. один л...
Ответить
Геометрия
Составить уравнение прямой проходящую через начала координат и точку А (-2;-3)
Ответить
Литература
Оглавление повести белый пудель
Ответить