Выдели части слова в словах огород,выглянула,солнышко,заблестел,весело,праздник,??аступил
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Выдели части слова в словах огород,выглянула,солнышко,заблестел,весело,праздник,??аступил
Ответ(ы):
Гость:
огород: огород - корень и основа, нулевое окончание выглянула: вы-гля-ну-л-а приставка корень суффикс суффикс окончание, основа выгляну- (Л- не входит в основу) солнышко: солн-ышк-о корень суффикс окончание, основа солныщк- заблестел : за-блест-е-л приставка корень суффикс суффикс, окончание нулевое, основа заблесте- весело : весел-о корень суффикс, основа весело праздник: праздник - корень и основа, окончание нулевое - - - - Про последнее слово - смотрите в вашем предложении, в каком значении оно употреблено: наступил (в значении начался): наступ-и-л корень суффикс суффикс, нулевое окончание, основа наступи- наступил (в значении - на пятки): на-ступ -и-л приставка корень суффикс суффикс, нулевое окончание, основа наступи-
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